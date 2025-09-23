"Esami prescritti da medici. Non dal triage"

"La prescrizione di esami radiodiagnostici è un atto medico", così l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e prevenzione di Siena interviene in merito al provvedimento adottato dalla giunta provinciale di Trento, che prevede la possibilità per gli infermieri di triage di prescrivere esami radiodiagnostici secondo protocolli sanitari. "È inaccettabile che un progetto di tale portata venga condiviso esclusivamente con l’Ordine dei medici e l’Ordine degli infermieri - inizia la nota diffusa –, escludendo l’Ordine TSRM e PSTRP, unico ente competente in materia di tecniche di radiologia medica".

"La prescrizione radiodiagnostica è un atto clinico che comporta responsabilità medica, radioprotezione e valutazione del rischio – dichiara il presidente della Commissione di albo dei TSRM dell’Ordine di Siena, Claudio Olmastroni –. Ogni scorciatoia normativa mina la sicurezza del paziente e la dignità delle professioni coinvolte. Non possiamo accettare che si bypassino competenze consolidate per ragioni organizzative".

La proposta "compromette l’appropriatezza clinica, già oggi carente in molte prescrizioni radiologiche, con rischio di esposizione ingiustificata a radiazioni e spreco di risorse pubbliche. L’attribuzione di competenze prescrittive agli infermieri, in un contesto di grave carenza organica, è incoerente e insostenibile. Si mina la coerenza del sistema sanitario, violando il principio di interdisciplinarità e rispetto delle competenze".

A questo punto l’Ordine dei tecnici radiologi "richiede con urgenza la convocazione di tutti gli Ordini professionali coinvolti, per un confronto istituzionale trasparente, diffida formalmente i TSRM dall’eseguire esami radiodiagnostici prescritti da professionisti non medici".