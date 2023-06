Esami per 4.792 studenti di scuole medie e superiori

Sta per suonare l’ultima campanella in Toscana, domani per gli istituti con settimana breve e sabato per gli altri. Ma non sono ancora arrivati alla fine dell’anno scolastico gli studenti attesi, dalla prossima settimana, alle prove di esame: sono 4.792 i ragazzi senesi ‘sotto esame’. Sono 2.382 gli studenti delle 110 terze classi di scuola media in tutta la provincia; di questi 602 frequentano una scuola media nel capoluogo a Siena, 27 le classi di terza impegnate. E 2.410 sono i ragazzi, suddivisi in 121 classi, alla prova di maturità, al termine della scuola superiore; di questi, 1.222 frequentano un istituto a Siena, nelle 58 classi quinte.

Dalla prossima settimana dunque scatteranno gli esami, come da calendario esposto dalle scuole. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media) quest’anno torna ad essere organizzato in modalità ordinaria, in presenza, con tutte le prove previste, e si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

E’ il dirigente scolastico (o il coordinatore delle attività educative e didattiche) che definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d’esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare della commissione; delle prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi; del colloquio; e di eventuali prove suppletive. La commissione d’esame è tutta interna.

Per il secondo ciclo (superiori), l’esame avrà inizio il 21 giugno, con lo svolgimento della prima prova scritta. Il calendario è in sostanza questo: la prima prova scritta sarà mercoledì 21 giugno, dalle 8.30, con sei ore di durata; la seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivoesecutiva, musicale e coreutica – in base all’indirizzo -, sarà giovedì 22 giugno; la terza prova scritta martedì 27 giugno si effettua solo negli istituti con percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca. C’è poi una sessione suppletiva, per chi avesse qualche impedimento nella prima: la prima prova scritta sarà il 5 luglio, la seconda il 6, la terza l’11. I calendari dei colloqui sono stabiliti invece dalle commissioni, che per la provincia di Siena sono 64. Le commissioni d’esame, una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno alla scuola e composte da tre membri esterni, oltre che, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti alla scuola sede di esame.

