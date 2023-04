Errori di calcolo e le Fondazioni battute dai fondi

Pino Di Blasio

Se i calcoli fatti dalle Fondazioni si fossero avverati, nel nuovo consiglio d’amministrazione avrebbe trovato posto il professor Giampaolo Gabbi, oggi docente alla Bocconi, per anni professore all’Università di Siena di Risk Management. "Non ci aspettavamo una presenza così massiccia dei fondi" ha confessato ieri il presidente Carlo Rossi, vertice della Fondazione Mps, che ha perso il duello con Assogestioni. Loro avevano il 3,8% del capitale del Monte, le Fondazioni il 2,30: facile lo strike dei tre consiglieri di minoranza e del presidente del collegio sindacale. A chi lamenta la mancanza di un consigliere senese sulla Rocca e accusa il Governo per questo, ripetiamo che una banca non si governa con la residenza, ma con la competenza.