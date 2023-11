"Errata Corrige: Allarme Lupi, Dati Errati su Bovini Uccisi e Ovini"

In riferimento all’articolo intitolato ’Nuovo allarme lupi, così chiuderemo’, pubblicato nell’edizione di ieri, la Cia Siena segnala come sia stato erroneamente riportato il dato del patrimonio zootecnico di proprietà delle due aziende, scambiato con un dato di animali uccisi. Il comunicato parla di "In totale hanno 80 bovini adulti più i vitelli e circa 850 capi di ovini, il cui latte ricavato viene venduto ai caseifici in Val d’Orcia"; mentre nell’articolo viene riportato "Ottanta i bovini uccisi, molti anche i vitelli, e circa 850 capi di ovini". Da segnalare anche che gli attacchi dei lupi, precisa la Cia, non sono "una trentina", ma "oltre una ventina". Ci scusiamo con gli interessati e i lettori per le imprecisioni.