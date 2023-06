Cedono eroina a pizzaiolo, il giovane di 28 anni muore: in due finiscono nei guai

Siena, 22 giugno 2023 – Un giovane pizzaiolo era stato trovato morto dentro la sua abitazione in una frazione del comune di Castelnuovo Berardenga. Era il maggio 2021, quando si cominciava ad uscire dall’incubo della pandemia. Una vita spezzata dall’uso dell’eroina che l’uomo quel giorno aveva assunto. Così ha stabilito l’inchiesta coordinata dal pm Valentina Magnini che ha chiuso il cerchio, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti svolti dalle forze dell’ordine e da lei delegati, indagando due presunti pusher. Per i quali il magistrato ha chiesto al giudice il rinvio a giudizio. L’accusa è pesante per uno straniero poco più che ventenne, difeso dall’avvocato Emiliano Bianchi, e per un italiano che abita a in un comune alle porte di Siena assistito dall’avvocato Monica Maccarone del foro di Firenze. Il reato più grave contestato ai due è infatti di aver dato al pizzaiolo eroina. Una dose che sarebbe stata pagata 50 euro. Risultata fatale. Proprio a seguito dell’assunzione dello stupefacente, secondo il pm Magnini, il 28enne avrebbe accusato un malore e poi sarebbe morto. Fu trovato senza vita nella sua casa. Risultarono inutili i soccorsi.

L’inchiesta si è avvalsa di consulenze tecniche e dell’analisi del telefono del pizzaiolo. Sarebbero emerse dagli accertamenti una serie di cessioni di droga, sempre al giovane, ma solo da parte dello straniero, tra l’autunno del 2020 e, appunto, il maggio in cui poi l’uomo era morto. Un piccolo spaccio, dunque, per poche decine di euro. Il caso, che arriverà a breve davanti al giudice, ripropone con tutta evidenza il problema dell’uso e della circolazione degli stupefacenti nella nostra provincia. Che è stato validato da recenti inchieste della procura con blitz in Valdichiana e in Valdelsa, oltre che con sequestri record di sostanze anche alle porte della città. Il piccolo spaccio è sempre più diffuso ma reso possibile da una rete di fornitori ben organizzata perché la domanda è in aumento. I clienti non sono solo giovanissimi e minorenni, ma anche professionisti che vogliono implementare le loro performance o che, semplicemente, pensano che senza l’aiuto della droga non sono in grado di confrontarsi con i problemi della vita.