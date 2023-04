Eroina nella leva del cambio Erano sette etti: arrestato

di Marco Brogi

SIENA

Carabinieri in pressing sui pusher. I militari del comando provinciale nel fine settimana hanno intensificato i controlli su tutto il territorio. Nel mirino strade, piazze, parcheggi dei centri commerciali. Un giro di vite che ha portato all’arresto di un 37enne di origine straniera trovato in possesso di un chilo e 300 grammi di droga: 600 di cocaina e 700 di eroina nascosta addirittura nella scatola della leva del cambio della propria auto. Un nascondiglio ingegnoso che però non ha ingannato i carabinieri della compagnia di Montepulciano, che hanno fatto scattare le manette ai polsi dello spacciatore e sequestrato la droga. I militari della stazione di Siena, invece, durante un controllo stradale di routine, a Pian delle Fornaci hanno beccato un automobilista di 47enne senese con 6 grammi di cocaina. La ‘polvere bianca’ è stata sequestrata e l’uomo segnalato al Prefetto in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Inoltre gli è stata ritirata la patente. Tutto questo mentre i carabinieri della Compagnia di Montepulciano assestavano un duro colpo agli spacciatori, arrestando uno straniero di 30 anni trovato in possesso di un grosso quantitativo di droga. Fermato per un normale controllo stradale, è apparso subito molto nervoso, insospettendo non poco i militari. Sospetti, quelli dei militari, che da lì a poco si sarebbero rivelati più che fondati, visto che il giovane è stato trovato in possesso di oltre 600 grammi di eroina e 700 di cocaina nascosta nella scatola della leva del cambio dell’auto. Un escamotage che non ha tuttavia consentito al pusher di farla franca. Il trentenne è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Santo Spirito, a disposizione della procura. Anche nella nostra provincia le forze dell’ordine hanno da tempo alzato la guardia sul fronte dell’uso e del traffico di sostanze stupefacenti, procedendo a numerosi arresti, denunce, sequestro di ingenti quantitativi di cocaina e anche di droghe più leggere. Come indica anche la lingua dei numeri, la domanda di sballo è particolarmente forte tra i giovani e i giovanissimi e pertanto oltre alla repressione e alla caccia agli spacciatori occorre puntare con decisione anche sulla prevenzione nelle scuole (a partire dalle medie) per informare i ragazzi sui gravi rischi connessi all’uso di sostanze. Controlli e blitz antidroga anche le prossime settimane.