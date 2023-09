Eroica, lo scatto di Brocci: "Siamo ancora in crescita"

Sta per aprirsi il sipario sull’Eroica 2023: sono passati 26 anni da quando quei ‘92 cacciatori di sentimenti e di emozioni’ fecero di una brillante idea, un’impresa magica, cresciuta anno dopo anno fino a diventare un appuntamento irrinunciabile per ciclisti e appassionati di tutto il mondo.

"La cosa strepitosa è che l’Eroica è partita rivolgendosi a una nicchia, ai ‘vecchi nostalgici’ di un certo tipo di ciclismo, mentre oggi vede la presenza di 9000 iscritti, provenienti da ogni Paese, anche giovani, donne e inglesi, così lontani, prima, da questo mondo". Giancarlo Brocci è il ‘padre’ dell’Eroica e oggi, 26 anni dopo, si gode la sua creatura. "Nessuno, allora, poteva pensare che saremmo arrivati a tutto questo – spiega –. Ma in tutta sincerità non ho mai guardato al risultato. Sono uno che porta avanti le sue idee a prescindere. L’Eroica è nata per far riscoprire ‘la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa’ alla gente che, evidentemente, ne aveva bisogno, vista la risposta".

Una risposta straordinaria, a livello nazionale e internazionale: anche i grandi campioni dei pedali si presenteranno ai nastri di partenza. "Ci saranno Beppe Saronni, Michal Kwiatkowski, Alessandro Ballan, Gilberto Simoni e tanti altri nomi che hanno fatto la storia del ciclismo – sottolinea Brocci –. I 9000 iscritti provengono da una cinquantina di nazioni. Gaiole in Chianti sarà al centro del mondo: la Rai trasmetterà in diretta per tre ore, mentre i servizi stanno andando in onda già da giorni. Anche Canale 3 coprirà l’evento".

"Abbiamo costituito un movimento – afferma l’ideatore dell’Eroica – che, anno dopo anno, ha visto crescere la collaborazione con importanti società, come Opera Laboratori e imprese e uomini d’affari come Claudio Cardini, re dell’Eraclea, imprenditore del turismo outdoor con cui è nata una sinergia per Eroica Cuba, che si terrà il prossimo 10 febbraio. Insomma, si tratta di un evento la cui potenza suscita interesse nei soggetti economici e che porta introiti nel territorio: nel ’97 a Gaiole i posti letto erano 0, oggi sono più di 1300".

L’edizione numero 26 porta con sé diverse novità: proprio questa mattina, alle 11, sarà inaugurata a Gaiole in Chianti, Casa Eroica, un museo dedicato alla manifestazione, aperto tutto l’anno. "I locali delle ex Cantine Ricasoli saranno un percorso nella storia – chiude Brocci –, tra reperti, bici e audiovisivi, sulla falsariga del Museo di Montalcino: la gestione è affidata a Opera Laboratori".