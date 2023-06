Ermini a Pisa presenta il corso del ’Ricasoli’

"Il cavallo è ambasciatore di cultura e passioni. Siena lo sa bene. Il suo è un mondo fatto di amore e dedizione, di fatica e libertà, ma anche di opportunità, nel campo dello sport, del turismo, dello sviluppo sostenibile, della tutela dell’ecosistema. La manifestazione ‘Horse Green Experience’ - organizzata dalla rete di imprese Final Furlong in collaborazione con realtà nazionali e internazionali, evento partner della Eu Green Week – si pone quindi lo scopo di creare un’innovativa vetrina delle potenzialità simboliche e sostanziali del cavallo. ‘Green Skills’ (competenze verdi), workshop internazionale in scena oggi a Pisa, alla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, si concentrerà proprio sulla formazione in ambito ippico ed equestre, formazione come supporto allo sviluppo economico e sostenibile del territorio e del turismo.

Oggi a Pisa ci sarà anche un po’ di Siena: tra gli interventi degli addetti ai lavori, anche quello di Massimiliano Ermini che racconterà il successo del progetto da lui ideato e realizzato ‘Educazione, cura e gestione a terra del cavallo’, corso triennale extracurricolare per gli studenti del Ricasoli. "L’Istituto agrario quale laboratorio scolastico per un nuovo modello formativo dedicato al comparto del cavallo", la proposta di Ermini al seminario. Il successo del corso è stato tale che, dal prossimo anno il progetto si avvarrà di altre, preziosissime, collaborazioni di cui il progetto si avvarrà, vedi Chianti Banca, Banca Centro Toscana Umbria, Terre Cablate, mentre il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, grazie all‘interesse del sottosegretario La Pietra, patrocinerà gli eventi collaterali. Entreranno nel team anche La Chiusafarina, la tenuta Il Borro dei Ferragamo e il reparto carabinieri biodiversità.

Angela Gorellini