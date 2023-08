Eravamo stelle Il triste declino dello sport

Pino Di Blasio

Dagli scudetti del basket ai dieci campionati in serie A con tutte le grandi battute almeno una volta, alle due stagioni nella Superlega di volley con tanti campioni del mondo. Una volta eravamo stelle dello sport, oggi le squadre di Siena sono implose come supernove, assorbite in un buco nero che le ha dissolte e rischia di inghiottirle per sempre. In sole 48 ore la città è costretta a gioire se il calcio riuscirà a giocare in Eccellenza la prossima stagione, con una nuova società. Mentre Emma Villas e Mens Sana Basket, difficilmente giocheranno nella A2 del volley e nella C del basket, perché non hanno un impianto. Errori e mancanza di coraggio hanno portato al declino. Non si tocca mai il fondo, si può sempre iniziare a scavare.