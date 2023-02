Era un bullo, ora la fuga di Daniel è finita

di Riccardo Bruni

"Ironia della sorte, oggi siamo in una banca, Daniel". Andrea Franzoso ha scelto la battuta perfetta per salutare il pubblico che ieri sera ha riempito l’Auditorium ChiantiBanca, per la presentazione del suo libro ‘Ero un bullo’. L’ha scelta proprio per introdurre il protagonista della storia, Daniel Zaccaro, che era seduto accanto a lui e che una banca, anni fa, l’ha rapinata. Un ex ufficiale dei carabinieri diventato scrittore, Franzoso, e un ex criminale diventato educatore, Zaccaro, seduti uno accanto all’altro in questo viaggio letterario che li ha uniti nel raccontare una storia che ha tanti motivi per essere speciale, ma uno in particolare ha un peso specifico determinante: dimostra che si può cambiare.

"Daniel è stato un ragazzo sempre in fuga – ha raccontato Franzoso – ma l’unico posto dal quale non ha mai desiderato fuggire è stata la comunità di don Claudio, che è sempre aperta. Lì ha scoperto il senso delle regole, insieme agli altri".

L’infanzia passata nella periferia milanese, la delusione per il sogno di giocare nelle giovanili dell’Inter che sfuma via, il senso di fallimento nascosto dietro un atteggiamento da bullo, la violenza come unico linguaggio. E poi, inevitabile, il carcere. Dove la storia, proprio come accade in un romanzo di formazione, tutto insieme cambia.

"Daniel si salva grazie agli incontri che fa – ha detto Francesco Ricci, scrittore e insegnante, che ha accompagnato i due protagonisti della serata – e il primo di questi è con i libri. Daniel scopre che le parole sono importanti per esprimere quello che senti, evitando che questo si esprima subito con il gesto, a volte violento".

Una professoressa in pensione, che fa la volontaria, lo aiuta a riprendere gli studi. Prima il diploma, poi la laurea. Un percorso che ha salvato il ragazzo perduto.

E oggi Daniel è un educatore. "Sono contento – ha detto – di portare in giro la mia storia, in occasioni come questa. I libri mi hanno salvato, è vero, e siccome la narrazione è uno strumento potente, allora se la mia storia può aiutare a riflettere, per me è importante raccontarla, soprattutto ai ragazzi. Plutarco diceva che i ragazzi non sono vasi da riempire ma fuochi da accendere. E la mia esperienza può aiutarli a riflettere".

"La storia di Daniel è importante – ha detto il cardinale Augusto Paolo Lojudice, intervenuto per l’occasione – perché ha un lieto fine. Purtroppo, non tutte ce l’hanno, perché la violenza porta con sé violenza. Per questo possiamo imparare molto dalla vicenda di questo ragazzo". È proprio questa la chiave del libro, come ha sottolineato il rettore dell’Università per Stranieri, Tomaso Montanari, che ha partecipato all’incontro. "Questa storia dimostra che cambiare le cose è possibile – ha detto – proprio come ha fatto Daniel, disubbidendo al proprio destino. E questa è un’affermazione importante per tutti quanti, in un momento in cui c’è così poca fiducia nella politica, perché la politica serve proprio a questo. Serve a cambiare le cose".