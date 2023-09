Epatite C e controlli. Via agli screening. Sms per prenotare il test

Un sms per partecipare allo screening per l’epatite C: i messaggi sono partiti ieri e si spalmeranno nell’arco di un paio di mesi, indirizzati ai 982mila toscani tra i 34 e i 54 anni che possono aderire alla campagna promossa dalla Regione e finanziata dal Ministero della salute. Chi non dovesse riceverlo, ma rientra nella fascia d’età, può comunque recarsi autonomamente in una delle sedi dove viene effettuato l’esame. La campagna è partita all’inizio di settembre: dall’epatite C è possibile guarire ma è necessaria la diagnosi. Grazie al test veloce coloro che sono inconsapevoli di avere l’epatite C possono avere tempestivo accesso alla cura che vuol dire guarire. Il test è fondamentale per la diagnosi: spesso la malattia decorre senza sintomi, fino a diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato.