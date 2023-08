Epatite C, da settembre screening gratuiti per i nati tra 1969 e 1989

Partirà a settembre il programma di screening gratuito sull’epatite C, infezione del fegato provocata da un virus che si trasmette mediante contatto con sangue infetto, da cui oggi si può guarire. I controlli del programma promosso dalla Regione riguardano i nati tra 1969 e 1989 (circa 920 mila persone tra 33 e 53 anni). L’uso di sostanze per via endovenosa, pratiche come tatuaggi, piercing o altre procedure estetiche sono considerate condizioni a rischio, come anche le trasfusioni. I test saranno effettuati da settembre nelle sedi delle associazioni di volontariato che hanno aderito al progetto e che saranno consultabili sul sito della Regione e nelle sedi Asl: i cittadini saranno invitati attraverso un sms, ma anche chi non lo ricevesse potrà recarsi ai punti prelievi ed eseguire il test.