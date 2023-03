Entro aprile il fontanello in via Fontebranda Il primo in centro

E’ prevista entro aprile l’installazione di un fontanello per l’erogazione di acqua potabile di alta qualità in via di Fontebranda 6, accanto all’EcoSito. La Casa dell’Acqua vuole incentivare il riutilizzo di contenitori durevoli con conseguente riduzione dell’uso di bottiglie di plastica. Il fontanello di acqua di alta qualità, primo nel centro storico, si aggiunge agli altri 5 già istallati nel territorio comunale e potrà erogare sia acqua naturale che frizzante. Il progetto si richiama, per materiali e ed elementi grafici, all’adiacente EcoSito: il costo dell’intervento è di circa 23mila euro.