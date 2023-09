’Entrata di Violante in Siena’, il volume ristampato

C’è tutto l’inverno 2023 per recuperare alla lettura libri di valore: quando in questa città illuminati amministratori avevano il coraggio di riportare alla luce testi di fondamentale importanza, si ristampavano preziosi libri settecenteschi. E’ il caso di "Entrata di Violante in Siena", 1717, testo dello storico del XVIII secolo Giuseppe Maria Tavanti, ristampato con grande slancio editoriale nel 1973 dalla Banca Monte dei Paschi per le edizioni Dell’Elefante. Si tratta della copia anastatica del manoscritto che si trova a Londra nella biblioteca Victoria and Albert Museum, che racconta minuziosamente dei festeggiamenti fatti a Siena per l’ingresso ufficiale della Governatrice in città, la celebrata quanto amata Principessa Violante di Baveria, vedova del Principe Ferdinando III.

Un saggio che si avvale di una preziosa introduzione di Ranuccio Bianchi Bandinelli, utile per una lunga serie di motivi, di cui citiamo quello più immediato: la possibilità di seguire l’evoluzione degli stemmi e dei colori delle bandiere delle Contrade, tanto che questo manoscritto si è reso utilissimo per le bandiere e per le monture, nonché per lo studio dell’evoluzione degli stemmi ufficiali.