Enoteca Siena in vetrina: "Il progetto di rilancio"

Enoteca Italiana Siena ospite dello stand di Toscana Promozione, protagonista di Eruzioni del Gusto, in corso a Portici, vicino Napoli. Un’occasione per i nuovi detentori dello storico marchio per far conoscere il progetto di rilancio di Enoteca Italiana Siena, fare rete con enti, associazioni e soggetti imprenditoriali, tornare a recitare un ruolo da protagonista. "Tra i requisiti per l’assegnazione dello storico marchio – ricorda Elena D’Aquanno - c’è anche l’apertura di almeno due sedi, oltre a quella principale. Se quest’ultima sarà Siena, per le altre abbiamo individuato Milano e Napoli. Per questa ragione abbiamo subito raccolto l’invito che ci è stato rivolto da Toscana Promozione turistica, presente a Portici per valorizzare ancor di più la destinazione Toscana, apprezzata anche per le sue eccellenze enogastronomiche".