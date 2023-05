Enoteca, marchi all’asta Riaperto il bando per la nuova offerta "sensibilmente più alta"

È una vicenda intricatissima, oltre che dolorosa in primo luogo per i lavoratori, ovviamente, ma anche perché è un emblema di ciò che Siena ha perso negli anni scorsi. Il marchio Enoteca italiana, insieme a quelli Enoteca toscana e Viniadi, dal 12 gennaio dello scorso anno è al centro di una manifestazione d’interesse promossa dal liquidatore generale Raffaele Susini.

Ma se per i due marchi meno importanti la trattativa privata può considerarsi chiusa (almeno virtualmente, poi vedremo perché), con l’assegnazione al Comune di Enoteca Toscana per 18.500 euro e di Viniadi a Tenute Piccini per duemila euro, su Enoteca italiana la partita si è riaperta.

Susini ha comunicato ai partecipanti che è arrivata una "nuova offerta economica sensibilmente superiore a quella dei precedenti offerenti". E quindi, nell’ottica di dover massimizzare il ricavato a vantaggio dei creditori, ha riaperto i termini della procedura.

Se arriva la conferma formale dell’offerta, il marchio andrà al nuovo offerente di cui per ora non è noto il nome, altrimenti la palla tornerà al Comune.

Ma qui la faccenda potrebbe complicarsi, secondo alcuni. Perché in uno dei decreti attuativi della legge Madia sulla pubblica amministrazione, il 1752016, si legge: "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

Potrebbe essere questo il caso della proprietà dei marchi dell’Enoteca? Quesito che scioglieranno gli addetti ai lavori e che già si pone, in ogni caso, perché pende in ogni caso sul marchio Enoteca toscana (aggiudicato dal Comune che ha già versato i 1.850 euro di caparra previsti).

Appare strano, a dire la verità, che il Comune possa aver compiuto il passo dell’offerta senza aver completato tutte le necessarie verifiche legali, ma se ne saprà di più nelle prossime settimane quando la vicenda dell’aggiudicazione dovrebbe concludersi definitivamente.

Sul tema aveva sollevato nelle scorse settimane il problema Alfredo Monaci, socio di Aristos srl che aveva partecito alla manifestazione di interesse, ricordando che il 20 settembre erano state aperte le buste con le offerte per l’aggiudicazione. "Sono passati più di sette mesi e sulla vicenda Enoteca è calato il silenzio più assoluto, perpetrando quell’inerzia che ha portato alla chiusura dell’ente", accusava Monaci.

Nel frattempo, il 31 marzo (a oltre sei mesi dall’apertura delle offerte) era arrivata la nuova proposta, che aveva indotto il liquidatore alla riapertura dei termini per l’assegnazione del marchio Enoteca italiana.