Ennesimo danno alla vetrina, scatta la denuncia

Nuovamente danneggiata la vetrina del negozio di abbigliamento Max&Co. in via di Città. Il vetro dell’attività commerciale è stato danneggiato per l’ennesima volta. Tutto dovrebbe essere successo tra le 19,45 di domenica, orario di chiusura del negozio, e le 9,30 di ieri mattina. "Abbiamo chiesto al bar vicino se avevano visto o sentito qualcosa – raccontano le dipendenti di Max&Co.– ma nessuno ha saputo risponderci. Allora abbiamo deciso di sporgere denuncia".

In passato il negozio ha subìto danni almeno una decina di vote per le manovre sbagliate dei mezzi in transito: "Abbiamo visto di tutto. Ora basta". Così ieri sono stati visionati i filmati delle telecamere dell’Accademia dei Rozzi, dove compare un mezzo che in retromarcia urta il vetro dell’attività. In corso indagini per risalire all’identità dell’autista.