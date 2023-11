Ennesima perdita d’acqua. Lavori in via della Libertà

Un’altra perdita idrica a Poggibonsi. Da alcuni giorni il problema si è presentato in via della Libertà, proprio di fronte alle abitazioni e alle attività commerciali della zona in questione. Il nuovo caso, in attesa di una soluzione, è stato esaminato dal personale di Acque spa, intervenuto in seguito alle segnalazioni dei residenti, che lamentano, oltre all’episodio in sè, anche "una serie pericoli per la sicurezza dei passanti a causa di quel ‘lago’ che si è formato nella zona, lungo il marciapiede". A distanza di pochi giorni dalle ripetute mancanze di acqua, che hanno interessato nel fine settimana il centro storico e i dintorni, ecco quindi un ulteriore inconveniente evidenziato dalle persone che vivono in via della Libertà nelle strade vicine al punto in cui si è verificata l’ulteriore perdita. Un guaio che si unisce, sempre a Poggibonsi, con gli episodi rilevati nell’arco dei mesi in diversi quartieri, da via Pisana a via Borgaccio e strade limitrofe e in particolare nell’area terminale di viale Marconi in direzione di via delle Pancole e di Caterozzoli. Una superficie, viale Marconi, a più riprese oggetto di rotture di tubazioni e in qualche circostanza anche di allagamenti di locali con operazioni compiute sul posto, oltre che dagli addetti di Acque Spa, anche dai Vigili del fuoco di Poggibonsi.