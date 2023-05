Energia, maxi sconti Occhio alle truffe

"Non le interessa risparmiare?". È una delle più accattivanti domande fatte da sedicenti funzionari commerciali di una non meglio specificata società energetica che, dopo aver suonato insistentemente i campanelli, propongono di firmare contratti di fornitura di luce e gas a tariffe inferiori anche del 50 per cento rispetto a quelle delle principali compagnie. Succede a Colle, dove la presenza dei venditori è segnalata da più parti e con molta probabilità si tratta di un ennesimo tentativo di truffa, facendo leva sui problemi creati alle famiglie dall’impennata dei costi energetici: per ottenere lo sconto ci sarebbe solo una piccola ‘formalità’, una caparra di 30 euro da versare in contanti direttamente a loro, che il cliente troverà poi scontata in bolletta.