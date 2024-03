Energia, Auditorium e parcheggi. La Giunta in ascolto a San Miniato

Non è un’aria serena quella che si respira a San Miniato. E la conferma è arrivata nel partecipatissimo incontro di ieri tra la giunta e i residenti nell’Auditorium in piazza della Costituzione. Tanti i temi in ballo: dalle infrastrutture ai cantieri e ai problemi abitativi, fino all’utilizzo dell’Auditorium stesso e la questione della nascente comunità energetica rinnovabile, iniziativa portata avanti dal Comitato Siena 2 che potrebbe provvedere all’approvvigionamento energetico di 500 famiglie. Proprio sul tema sono emerse le prime criticità, con la richiesta di una collaborazione con il Comune e la possibilità di utilizzo di suolo e strutture pubbliche per la realizzazione di impianti utili a produrre parte dei kilowatt necessari, richiesta respinta dall’amministrazione. "Mi sono incontrata un paio di volte con il Comitato e il presidente Vigni – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Barbara Magi –, senza prendere alcun impegno in quanto non erano ancora entrati in vigore i decreti attuativi. L’intenzione dell’amministrazione è di dotarsi di una propria Cer. In un primo momento questo non sembrava escludere la nostra partecipazione alla comunità di San Miniato, invece le due cose sono legalmente non sovrapponibili. Ciò che potrei proporre è di entrare nella nostra Cer quando questa sarà costituita". E ancora: "Il fatto di volerne costituire una nostra è dettato da più motivi, un’amministrazione comunale ha bisogno di una governance di un certo tipo – ha chiarito Magi –. Essendo rappresentanti dei cittadini, non si può entrare in una forma di comunità dove quando si arriva a votare si conta quanto qualsiasi altro cittadino. Il nostro scopo è più ambizioso, dovendo servire tutta la città, avremo bisogno di espanderci considerando i vincoli paesaggistici e sfruttando le aree disponibili. Ciò ci impedisce di mettere a disposizione di un’altra comunità energetica le nostre superfici e il nostro patrimonio. Niente vieterà poi ai cittadini di scegliere a quale Cer aderire". Complesse anche le problematiche abitative in via Berlinguer e via Bruno Buozzi, tra l’emergenza parcheggi e problemi di sicurezza strutturale (le condizioni precarie delle scalinate che collegano i condomini), oltre a cantine e garage costantemente invasi dall’acqua.

"Il problema mi è noto – ha dichiarato il vicesindaco Michele Capitani –, con l’assessore Tucci e il comandante facente funzioni della Municipale, Alfredo Zanchi, abbiamo deciso di aumentare i controlli sui parcheggi. Questo però non risolve il problema, che è strutturale. La soluzione potrebbe essere destinare alla costruzione di un parcheggio l’area dietro l’Emiciclo, dove a oggi dovrebbe sorgere una scuola a fronte però di un numero di nascite non sufficiente nel quartiere. La situazione è difficile – ha aggiunto Capitani – in un momento in cui nell’area sorge un cantiere e con la contemporaneità di problematiche per i parcheggi della residenza universitaria e dell’Ospedale. Parliamo di 30-40 posti, oltre ai 100 parcheggi che verranno creati alla fine dei lavori, un’alternativa credibile dove potrebbe parcheggiare chi oggi parcheggia in via Buozzi. Tutto ciò intensificando i controlli della Municipale". E se la sicurezza e manutenzione, anche stradale, sono state prese in carico dal dirigente Paolo Giuliani, l’assessore Massimo Bianchini ha dato risposte sull’Auditorium: "È stata attivata una convenzione con l’Università, che utilizzerà questo spazio per le lezioni, attraverso un accordo anche con il Comitato Siena 2 che permetterà al Comitato stesso di fruire della struttura negli orari liberi".

Il sindaco Nicoletta Fabio ha rimarcato: "Spero di lasciare ai giovani un quartiere più vivibile, a partire dall’Auditorium".