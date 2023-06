Emporio Letterario Galimberti e il mondo dominato dalla tecnica

"Considerare la tecnica come uno strumento nelle mani dell’uomo è un concetto ormai superato. Non c’è potenza, come l’etica o la politica, in grado di contenerla o di limitarla, la tecnica è il governo del mondo. E tutto quello che l’uomo è di irrazionale, come l’amore, il dolore, l’immaginazione o il sogno, resta fuori dalla storia".

Così Umberto Galimberti, popolare psicoanalista, filosofo, giornalista, tratteggia, in sintesi, la nuova realtà determinata da un impiego sempre più diffuso e inteso della "tecnica".

Questo delicatissimo ed attualissimo tema sarà al centro dell’evento speciale proposto oggi, in esclusiva, dalla prima delle tre giornate dall’Emporio Letterario di Pienza. Alle 19, nella simbolica ed evocativa Piazza Pio II, Galimberti dialogherà con Raffaello Fusaro sul tema "Quando la vita era governata dal cuore - Le emozioni e i sentimenti nell’eta` della tecnica".

Ma non è questo l’unico appuntamento di rilievo: alle 16, nel Cortile di Palazzo Piccolomini, il giornalista Giorgio Renzetti intervisterà il costituzionalista e scrittore Michele Ainis, autore della grande opera antologica "La trilogia degli specchi", la cui presenza appare particolarmente significativa nel giorno del 2 Giugno, Festa della Repubblica.

Nel programma messo a punto dallo scrittore e docente Giorgio Nisini, numerosi gli incontri con autori (tutti ad ingresso libero) mentre si animeranno anche due sezioni speciali, l’Emporio Musicale, all’interno del Cortile di Palazzo Borgia, ore 17, e, nel Giardino della Fondazione San Carlo Borromeo, l’Emporio dei Piccoli, che partirà alle 16.30 con l’iniziativa intitolata "La Terra, quel posto dove non sarai mai solo".

Diego Mancuso