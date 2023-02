Empoli-Siena, un caso aperto Linea ferroviaria da aggiornare

"Il raddoppio del binario su 11 chilometri fra Empoli e Granaiolo è fondamentale, ma non basta: occorre raddoppiare anche il tratto di 25 chilometri da Poggibonsi a Siena, dove si viaggia a 85 chilometri all’ora".

A indicare l’obiettivo è stato il professor Stefano Maggi, ordinario di storia contemporanea all’Università di Siena e delegato del Rettore per i trasporti e la mobilità sostenibile, che in un convegno svoltosi ad Empoli ha scattato una foto dello stato attuale della ferrovia Empoli – Siena, evidenziandone le criticità. "In oltre 170 anni questa ferrovia ha portato un grande sviluppo alla Valdelsa, ma oggi ha bisogno di essere aggiornata al XXI secolo – ha detto il docente – Il problema del binario unico non si sentiva quando sulla ferrovia viaggiavano 3-4 coppie di treni al giorno, ma oggi ce ne viaggiano oltre 30 e per questo occorre il raddoppio e sono necessari anche i posti di comunicazione tra un binario e l’altro. L’accesso a Siena fu ritenuto irrealizzabile dai tecnici del Granducato, ma la società ferroviaria insistette e realizzò alle porte di Siena la Galleria di Montarioso di 1.516 metri, allora la più lunga d’Italia. Oggi su quest’ultimo tratto si potrebbe non raddoppiare il binario, ma occorre farlo nella lunga parte non urbanizzata fra Siena e Poggibonsi: questo anche perché l’obiettivo della città di Siena non può che essere quello di raggiungere Firenze e l’alta velocità in 60 minuti, cosa che si può fare soltanto in treno".