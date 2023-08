Emma Villas, nessuna alternativa

Polisportiva Mens Sana 1871, Mens Sana Basketball ed Emma Villas Volley attendono con ansia la decisione della commissione di vigilanza e sicurezza legata al PalaEstra e alla sua agibilità. Il rinvio del verdetto in attesa di acquisire ulteriori relazioni tecniche preoccupa non poco le società interessate che a pochi giorni, anzi ore, dall’inizio ufficiale della stagione rischiano di trovarsi bloccate. Il caso più spinoso rimane quello della Emma Villas che ha fatto sapere nella serata di venerdì di aver rinviato a data a destinarsi il raduno della squadra di coach Graziosi originariamente previsto per oggi in viale Sclavo.

Entro e non oltre la settimana che inizia domani la società del presidente Bisogno deve conoscere l’esito della commissione perché i tempi, già strettissimi, rischiano di andare oltre il consentito per cercare una soluzione tampone al momento difficilissima (e costosissima) da trovare. La Mens Sana Basket attende anch’essa con ansia ma con meno agitazione perché la C di basket necessita di strutture e capienze diverse rispetto alla A2 di volley.

La soluzione Cus, già scelta dalla Virtus per motivi di capienza giocando la B Interregionale, è una alternativa al PalaEstra ma resterebbe comunque il grosso problema del settore giovanile. La speranza è che venga concessa un’altra deroga con i lavori al tetto del palazzetto che potrebbero essere spostati alla fine della prossima primavera.