Emma Villas Il preparatore Marsiglietti: "Momento chiave, il lavoro fisico è cruciale" La preparazione atletica dell'Emma Villas è in corso sotto la guida di Matteo Marsiglietti. Il ritiro a Cascia ha consolidato il gruppo, con nuovi innesti e test fisici per affrontare la stagione al meglio. Marsiglietti sottolinea l'importanza dell'amalgama e dell'impegno dei giocatori per affrontare una stagione impegnativa.