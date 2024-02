Emma Villas, Bisogno suona la carica dopo il ko: "Campionato positivo, pronti alla corsa finale"

All’indomani del beffardo ko con Brescia il presidente della Emma Villas Giammarco Bisogno ha fatto il punto della situazione rilasciando una dichiarazione al sito della società: "Dobbiamo riconoscere a tutto il team, dallo staff ai medici ai fisioterapisti, il grande lavoro che stanno facendo e che si vede nei risultati ottenuti dalla squadra – ha detto il patron biancoblù –. Stiamo disputando un campionato positivo, sono molto soddisfatto considerando anche le varie difficoltà che abbiamo affrontato a inizio stagione a partire dalle problematiche legate al palazzetto dello sport. Tutto il gruppo ha gestito molto bene quel momento, ora sono contento anche dell’evoluzione che la squadra ha avuto da un punto di vista tecnico. Vedo ragazzi che giocano ogni gara dando sempre il massimo. Sono fiero di quello che stanno facendo, anche contro Brescia hanno giocato una partita a mio avviso di alto livello, a parte il primo set. La sconfitta finale non deve assolutamente scalfire il campionato che stiamo disputando. Faccio i complimenti a tutto il gruppo, ai ragazzi che scendono in campo e anche a quei ragazzi che giocano meno ma che hanno uno spirito giusto nella quotidianità degli allenamenti".

Il campionato entra nella fase caldissima: "Abbiamo delle partite complicate, andremo a giocare a Ravenna e poi avremo altri impegni difficili (Cuneo e Grottazzolina in trasferta, ndr). Dovremo affrontare queste gare con il giusto spirito, sapendo che siamo una squadra che se lotta e dà tutto può vincere e può giocarsela contro qualunque avversario. Dobbiamo cancellare subito questa sconfitta che comunque ci ha portato un punto in classifica. Brescia è una squadra molto forte e certamente da non sottovalutare".

Bisogno ha parlato poi anche della situazione societaria: "Andiamo avanti guardando con attenzione e con fiducia al futuro. Dovremo valutare varie situazioni, attendiamo anche i nuovi lavori che dovranno essere effettuati al PalaEstra. In futuro ci saranno aggiustamenti anche a livello societario, gli sponsor stanno continuando a seguirci e lo faranno pure il prossimo anno. Stiamo portando avanti operazioni anche con altri imprenditori che sono collegati all’azienda Emma Villas. C’è dunque una positività nel progetto".