Emma Giannini oggi compie 107 anni. Grande festa per la nonnina da record

Emma Giannini (foto), una donna minuta e piccolina, ma in realtà una grande donna, spegne oggi 107 candeline. Emma è l’orgoglio di tutto il paese di Pianella, dove vive da tantissimi anni e dove tutti la stimano e le vogliono bene. Difficile comprendere il segreto di questa longevità, ma soprattutto della lucidità con cui ci è arrivata. Emma ha avuto una vita faticosa e difficile. Ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale, ha fatto lavori umili e pesanti in campagna. Ha perso un figlio di 21 anni in un terribile incidente sul lavoro. Ma è sopravvissuta grazie all’affetto della sua famiglia. Soprattutto della figlia, che pochi anni dopo la tragica perdita, le ha regalato l’amata nipote Debora.

Al momento Emma è la ’mascotte’ dell’intero paese, dove tutti la conoscono e la vanno a trovare per scambiare con lei due parole. L’anziana frequenta regolarmente il salone della parrucchiera locale, dove viene coccolata con affetto, e cerca di rendersi utile facendo piccoli lavoretti in casa. Presenta ancora una lucidità mentale incredibile. Legge i giornali, ricorda perfettamente gli eventi del passato così come è perfettamente calata nel presente, ed è appassionata di gossip, su cui è informatissima. Per questo traguardo da Guinness, le nipoti le mandano un augurio speciale: "Buon compleanno Emmina! Sei il nostro orgoglio! Ti vogliamo un sacco di bene e ti auguriamo con tutto il cuore ancora tanti di questi giorni!".