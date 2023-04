Emilio Barbucci, grande istriciaiolo Con una parrucca vinse la sorte

Amabilmente saccheggiato dai vignettisti del dopoguerra, Emilio Barbucci, rigorosamente istriciaiolo, era facilmente riconoscibile per la testa pelata e gli spessi occhiali. E dietro ci stava stretta tutta una città che usciva sanguinante dal baratro della guerra. Figlio di Settimo e Isolina Fineschi, con il primo vagito in Camollia, 17 nel 1904, era uno dei personaggi che per la mia generazione si trasformavano in buoni eroi che portavano dietro di loro un mare di ricordi e di fantasiosa epicità. Probabilmente facevo tutto da solo, ma bene così. Per lungo tempo custode dei locali dei quattro colori e tra i fondatori nel 1947 del Comitato Amici del Palio, era un amico di una spensierata brigata con il mio nonno Armando ed altri eroi come Odelisco Lambardi, il primo commediografo-filodrammatico che ho conosciuto, che andava fiero del suo fiocchino nero da vero anarchico. Una banda di onesti apparenti rivoluzionari che amavano i banchetti, le belle donne e questa superba città. E tutti compagni fedeli di bicchieri sempre da vuotare.

Emilio Barbucci era dunque fra i miei eroi preferiti, eroi per amore di una città o di una donna: del resto non esiste uomo tanto codardo che l’amore, qualsiasi sia, non renda coraggioso e trasformi in un eroe. Anche quando lo trovavo il mercoledì mattina, per arrotondare lo stipendio, al mercato a vendere i limoni. Un eroe è proprio quello che comprende il peso che comporta la sua libertà. Ricordano tutti l’aneddoto della maga che aveva predetto che l’Istrice avrebbe vinto, dopo molti anni dopo il 1935, solo quando il Barbucci avrebbe avuto una folta capigliatura. Una sentenza crudele e inappellabile. Ed eccolo alla benedizione di Gaudenzia nel ‘56 con una vistosa parrucca. E la Contrada naturalmente vinse con l’agile Mezzetto. Un piccolo Ulisse che sconfigge il Polifemo della sorte.

Da anziano era praticamente cieco e piuttosto scorbellato. Erano i giorni del Palio vinto da Camollia nel 1975. Per molti era inavvicinabile. Adoperava il bastone bianco con la spietata dimestichezza di un antico greco. Un giorno il nonno lo avvicinò e gli disse che era con me. Lui si calmò di colpo e mi toccò, aggiustandomi il cappotto che avevo appoggiato sulle spalle. Solo dopo anni ho capito che voleva dirmi che il mondo non era finito.

Massimo Biliorsi