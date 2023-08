Emergenza-Urgenza a Siena: Breggia Doretti al CUG

Cambi ai vertici di Asl Sud Est. A partire dall’Emergenza-urgenza: il dottor Mauro Breggia è il nuovo direttore del Dipartimento. Breggia, già direttore dell’area dipartimentale Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza e Area provinciale Grossetana, raccoglie il testimone di uno dei più delicati e cruciali ambiti sanitari della Sud est, finora guidato da Massimo Mandò, da ieri in pensione, al quale sono toccate le non facili scelte strategiche e operative durante l’emergenza Covid. "Al dottor Breggia, la direzione aziendale esprime i migliori auguri per il nuovo incarico, certa che le competenze e le qualità umane che ha dimostrato in questi anni rappresentino un valore aggiunto per portare avanti in maniera ottimale il ruolo di direttore del Dipartimento. La lunga esperienza maturata nell’Emergenza, fin dall’allora Asl 9, è garanzia di continuità e di un livello di qualità elevato di tutte le attività comprese in questo ambito".

La senese Vittoria Doretti (foto) è invece la nuova presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Asl, organismo che vigila sulle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Al suo fianco, il dg Antonio D’Urso ha nominato membri Cecilia Quercioli, Loretta Gianni, Alessandro Militello, Lorenzo Cozzari, con Vanessa Bastreghi componente supplente. Doretti, coordinatrice regionale del Codice Rosa, succede al Cug a Rossana Mancini. Infine Barbara Meini, direttore della Farmaceutica per l’ambito grossetano, va a sostituire il dottor Fabio Lena, in pensione da ieri, a capo del Dipartimento del Farmaco dell’Asl SudEst: Meini insegna da dieci anni alla Scuola di specializzazione di farmacia ospedaliera di Pisa e fa parte della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici territoriali.