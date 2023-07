Emergenza casa, si apre il tavolo L’assessore Papi: "E’ una priorità"

"L’emergenza abitativa ha un carattere di assoluta priorità e questa amministrazione intende affrontarla in maniera complessiva e organica attivando tutte le risorse ed energie disponibili". Così l’assessore alle Politiche della casa Micaela Papi ha risposto in Consiglio all’interrogazione del consigliere Anna Ferretti (Progetto S.i.e.n.a.) in merito alla situazione a Siena.

"L’amministrazione – ha detto Papi – ha avvito un’analisi conoscitiva sulla consistenza e lo stato del patrimonio abitativo locale, le caratteristiche dell’utenza, le esigenze e il grado di soddisfazione della domanda. I risultati dell’indagine – ha proseguito Papi – saranno portati su un tavolo di confronto che coinvolga altri soggetti istituzionali e i comuni limitrofi. Riteniamo, infatti, che il problema debba essere affrontato a livello di area vasta con azioni coordinate e politiche, anche urbanistiche, che vanno ben oltre l’immediata risposta all’emergenza".

Papi ha poi precisato che intende "adottare una serie di misure simultanee: la ricerca di nuove risorse da destinare a contributi economici per il pagamento degli affitti; l’implementazione dell’offerta abitativa, attraverso una maggiore disponibilità di case popolari, da ottenere attraverso ricerca di nuovi alloggi eo l’accelerazione del processo di recupero manutentivo del patrimonio esistente; la disponibilità di alloggi, non assoggettati al regime delle case popolari, per nuclei familiari in situazioni emergenziali; la regolazione del mercato delle locazioni, anche tramite il rinnovo dei patti territoriali per le locazioni a canone concordato".

I fondi del bilancio comunale destinati a finanziare il bando 2023 per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ammontano a 140mila euro contro i 606.209,56 euro del 2022. "Per fronteggiare la situazione – ha detto Papi – il Comune ha chiesto alla Regione il nullaosta all’utilizzo di 70mila euro dei fondi di bilancio non utilizzati, originariamente destinati agli inquilini ‘morosi incolpevoli’". L’amministrazione punta anche su interventi diretti di piccola manutenzione, inoltre intende programmare per il 2023 la realizzazione diretta di opere di ripristino di alcuni alloggi Erp per un importo di 25mila euro.

C.B.