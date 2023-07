Emergenza alluvione I biglietti dei musei aumentano di un euro

Il Comune di Siena a supporto dell’emergenza in Emilia Romagna: una delibera di giunta ha predisposto l’incremento di un euro dei biglietti integrati per l’ingresso al Museo Civico, alla Torre del Mangia, al Santa Maria della Scala e alla Pinacoteca Nazionale. Il provvedimento, previsto fino al 15 settembre, permetterà di raccogliere fondi in favore dei territori colpiti dall’alluvione. Il biglietto integrato Santa Maria della Scala e Pinacoteca passerà da 13 a 14 euro; il biglietto integrato Museo Civico, Santa Maria e Pinacoteca da 18 a 19 euro; quello integrato Museo Civico, Santa Maria, Torre del Mangia e Pinacoteca da 23 a 24 euro.