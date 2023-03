Emergenza affitti, serve una soluzione in tempi brevi

Sull’emergenza affitti, a Colle una soluzione è stata, almeno, cercata. Se ne è parlato al convegno Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) dedicato ai contratti di locazione a canone concordato. Un momento anche di confronto importante per fare il punto con l’Amministrazione sul bisogno abitativo e sull’opportunità di utilizzare uno strumento che può incentivare una maggiore disponibilità di immobili nel mercato delle locazioni da parte di privati. Non era, infatti, casuale la presenza dell’assessora alle politiche abitative Samuela Boldrini e la direttrice generale FTSA Nicoletta Baracchini. "Come agenti immobiliari professionali – sottolinea la presidente di FIAIP Siena-Arezzo, Ramona Valceanu (nella foto) - siamo sempre più consapevoli del ruolo sociale che siamo chiamati a ricoprire in questa delicata partita dove non si parla più di domanda di mercato, ma di bisogno abitativo. È presso ogni singola agenzia del territorio che si verifica quel primo confronto con i proprietari degli alloggi per ridurre e contenere la paura di locare un immobile, ad uso residenziale". "Si tratta di un fenomeno – afferma l’assessora Boldrini – che si ripercuote in maniera importante sulla gestione delle politiche abitative territoriali, in quanto oltre alle famiglie in difficoltà economica, adesso anche i nuclei che potrebbero permettersi il pagamento di un affitto si rivolgono alle istituzioni perché non riescono a reperire un alloggio nel privato".

