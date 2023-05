"Emergenza abitativa, lavoro e partecipazione La sinistra siamo noi"

di Orlando Pacchiani

Alessandro Bisogni, architetto di 46 anni, è il candidato di Siena popolare, l’aggregazione di varie anime della sinistra che mette insieme associazioni e movimenti, partiti come Potere al popolo e Rifondazione comunista. Cinque anni fa, sulla candidatura a sinistra del Pd si spesero molte parole, dopo quella vittoria del centrodestra per una manciata di voti. "Ma i motivi per essere divisi sono sempre i soliti, c’è una differenza profonda sul ruolo del pubblico e in particolare dei servizi", spiega Bisogni.

Questione insanabile?

"Il problema è la scelta del Pd sulla commistione tra pubblico e privato che noi rifiutiamo nella maniera più assoluta. E un atteggiamento generale che non condividiamo verso il proprio ruolo, non ultima la minimizzazione dell’atto della professoressa che ha scritto ai suoi studenti per sponsorizzare la propria candidatura. Il nostro approccio è totalmente diverso".

Lo sarà anche in caso di ballottaggio?

"Se non ci saremo, lasceremo liberi gli elettori di decidere secondo coscienza, invitandoli ad andare al voto perché la conquista di questo diritto è costata tantissimo".

In cosa pensate di esservi distinti in campagna elettorale?

"Tutti hanno battuto sui soliti temi: turismo, sviluppo cultura, Biotecnopolo, infrastrutture. Sono importanti, certo, ma noi abbiamo portato a galla vere emergenze: l’attenzione alle periferie, l’emergenza abitativa, la necessità di una vera democrazia partecipativa, il diritto al lavoro. Siamo stati noi a portare sempre al centro del dibattito questi temi".

Cosa dovrebbe cambiare secondo voi?

"Intanto invertire le logiche che hanno governato la città finora, le questioni sociali sono cruciali e non secondarie".

La maggioranza si presenta divisa al voto, come lo giudica?

"Mi fanno sorridere le schermaglie del centrodestra che cerca di smarcarsi dall’amministrazione, come se fin qui fosse stato su un altro pianeta. Quando è certo che le anime si ricomporranno, in caso di ballottaggio".

Da cosa lo deduce?

"Fanno finta di litigare, poi arrivare qualcuno da fuori, come il ministro Tajani, e dà un giudizio positivo del mandato di De Mossi. Lo vede chiunque che il litigio è solo a fini elettorali".

Negli ultimi giorni avete attaccato la maggioranza sull’invio di programma e opuscoli: qual è la vostra valutazione?

"L’amministrazione non è stata super partes in campagna elettorale, riteniamo a ragion vedute che abbia compiuto scorrettezze, come l’invio fuori tempo massimo del bilancio di mandato, usando soldi pubblici per fare propaganda. Oppure l’opuscolo sulle mense: fosse arrivato due mesi fa niente da dire, ma a dieci giorni dal voto non si può. Significa non metterci in condizioni di gareggiare ad armi pari".