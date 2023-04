Emergenza abitativa, è allarme Boldrini: "Nessuno resti indietro"

Il Movimento 5 Stelle di Siena prende posizione sull’emergenza abitativa, esprimendo preoccupazione attraverso la candidata a sindaco Elena Boldrini: "Gli ultimi dati pubblicati dal rapporto della Caritas sulla povertà a Siena, sono molto preoccupanti. L’emergenza prioritaria è quella abitativa, cresce infatti in maniera sproporzionata nell’ultimo anno, la fetta di popolazione che non ha un alloggio dove vivere, stranieri ma anche molti italiani".

Ad aggravare la situazione – si sottolinea – c’è anche l’ultima Legge di Bilancio che ha azzerato, non diminuito, ma proprio azzerato, i fondi per il contributo affitti. E la Regione Toscana ha stanziato una cifra a dir poco ridicola, sicuramente insufficiente, per una parte di popolazione che purtroppo è sempre in aumento e che deve anche sopperire a un aumento vertiginoso delle spese per le bollette. Il Terzo settore, grazie ai volontari, sta dando un aiuto concreto e importantissimo nel prendersi cura degli ultimi e delle situazioni di prima emergenza, ma non possiamo pensare che questo basti a risolvere il problema", evidenziano dal Movimento 5 Stelle di Siena.

"La politica deve intervenire subito – afferma la Candidata sindaco pentastellata Elena Boldrini –. Senza l’aiuto del Governo e praticamente senza fondi dalla Regione, anche il futuro sindaco di Siena, come molti altri enti locali, dovrà riuscire a gestire una situazione di aumento generale della povertà, che non prevede miglioramenti nel prossimo futuro, dovrà quindi rimboccarsi le maniche, trovare risorse certe, fare investimenti mirati e programmati.".

E ancora: "La direzione giusta potrebbe essere quella del riutilizzo di fabbricati di proprietà comunale eo regionale, da adibire a queste future emergenze, raggiungendo quindi un duplice scopo: minore cementificazione e più disponibilità di abitazioni per chi ne ha bisogno". Boldrini conclude: "Ci vorranno, sensibilità, attenzione al prossimo e competenze, noi siamo pronti, perché nessuno deve rimanere indietro".