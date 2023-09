Ematologia in musica. Il professor Batelli suona per i pazienti

Conclusa la fase sperimentale del progetto ’Ematologia in musica’, ciclo di otto incontri musicali di intrattenimento per i pazienti del day hospital, con il professor Antonio Batelli, flautista e docente di storia e filosofia che nell’estate ha messo a disposizione il suo tempo per eseguire brani di musica classica in Ematologia. "E’ stata una bellissima esperienza – ha detto –, nell’ora in cui suono percepisco un’atmosfera serena da parte dei pazienti ed i loro apprezzamenti sono la migliore risposta". Nelle prossime settimane proseguiranno gli appuntamenti con il professor Batelli.