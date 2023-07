’Ematologia in musica’ al Policlinico Intrattenimento per i pazienti in terapia

Musica per migliorare l’accoglienza e l’umanizzazione dei pazienti in ospedale, ridurre il carico emotivo durante la somministrazione delle terapie e aumentare il benessere. È l’esperienza inaugurata nel day hospital dell’Ematologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dalla professoressa Monica Bocchia. Questo lo spirito di ’Ematologia in musica’, ciclo di incontri musicali di intrattenimento per i pazienti del day hospital, con il professor Antonio Batelli, flautista e docente di storia e filosofia in un istituto superiore di Siena che, su base volontaristica una volta a settimana a luglio, agosto e settembre, si recherà nel day hospital di Ematologia per eseguire brani di musica classica. "Abbiamo accolto con grande entusiasmo la richiesta del professor Batelli di effettuare attività di volontariato mettendo a disposizione dei pazienti tempo e competenze musicali – commenta il professor Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese –. E’ grazie alla sensibilità e generosità di ogni singolo volontario che è possibile donare ai pazienti un sorriso e un momento di conforto. Ringrazio il professor Batelli e i volontari che si impegnano quotidianamente per supportare i pazienti".