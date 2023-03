Elsa Fiume in sicurezza Argini finalmente puliti

Operazioni di pulizia degli argini, riportano l’Elsa nelle condizioni di sicurezza e di decoro necessarie. Il personale del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno ha effettuato l’intervento a Poggibonsi nella giornata di ieri, rispondendo con tempestività anche alle sollecitazioni di abitanti del quartiere, tra via Giosuè Carducci e via San Gimignano, che avevano richiesto – alcuni pure tramite il nostro giornale – delle azioni mirate. Tutto con l’obiettivo di limitare eventuali problematiche di carattere ambientale e più in generale legate a segni di degrado. Timori emersi, in particolare, dopo che dei vecchi pneumatici, interrati non si sa da chi e da quanto tempo, erano stati scoperti in quella superficie, su un tratto di circa duecento metri fra il Camminamento dei Cento Passi e gli impianti sportivi della Us Virtus in via dei Cipressi. Insieme con altri materiali abbandonati nella stessa area, ai bordi dell’Elsa a Poggibonsi. Uno scenario, senz’altro poco rassicurante, che aveva in effetti suscitato una certa preoccupazione tra la gente delle strade vicine che avevano assistito all’evolversi dell’inatteso scenario.

Qualcuno non aveva esitato a contattare La Nazione per evidenziare il quadro, auspicando dei lavori che comunque nel frattempo erano stati messi in agenda dallo stesso Consorzio di Bonifica. I cui addetti hanno poi opportunamente compiuto le operazioni, permettendo al "Lungoelsa" - come viene anche definito dai poggibonsesi quel tratto in corrispondenza del corso d’acqua nei pressi di via San Gimignano - di essere liberato da presenze indesiderate. E quindi di tornare in qualche misura a respirare.

Paolo Bartalini