Elma Guidotti ha spento 103 candeline

Non si sono ancora spenti i commenti augurali per i 100 anni di Pietro Santelli che la comunità di Piancastagnaio si è ritrovata per fare festa ad un’altra cittadina che ieri ha spento ben 103 candeline essendo nata a Piancastagnaio il 22 ottobre 1920. Elma Guidotti vedova Sbrolli non è l’ultima longeva della sua famiglia. Prima di lei la sorella Egle scomparsa lo scorso anno alla veneranda età di anni 105. Elma che abita assieme alla figlia Franca Sbrolli, bisnonna, ancora si diletta nel preparare ottimi pranzi, soprattutto la pasta fatta in casa per i suoi familiari, svolgendo autonomamente le proprie attività compreso l’appuntamento con il parrucchiere per essere sempre in perfetto ordine. A fare gli auguri alla ultra centenaria si è recato nella sua abitazione il vice sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi che ha donato una targa a nome del Comune e gli auguri del sindaco Vagaggini.

Giuseppe Serafini