Ellery, la sorte non ha mai voluto bene alla cavalla

Carriere di venti anni fa: ha corso due volte ma ha segnato la storia del Palio, pur non vincendo ma arrivando vicino al successo, in un palio drammatico ed entusiasmante allo stesso tempo, a seconda da quale sponda contradaiola lo guardiamo. Stiamo parlando di Ellery, cavalla di Simone Berni classe 2000, che ha corso nell’Onda e nell’Aquila. Esordio il 2 luglio 2005 proprio per Malborghetto montata da Bighino. Approfittando anche del posto basso alla mossa parte davvero bene. Ma è evidente che, a cominciare dal Bruco con l’inarrivabile Berio, ci sono cavalli di maggiore potenza che riescono ad avere la meglio su di lei prima di San Martino. Comunque l’Onda gira quarta ed è ancora in corsa. Il gruppo si sgrana ed Ellery perde posizioni. Nel luglio del 2006 va nell’Aquila con Lo Zedde. Per entrambi potrebbe essere il Palio della svolta: praticamente sono tre giri in testa fino all’ultimo metro con l’arrivo di Choci e Brio nella Pantera: dicevamo Palio entusiasmante e drammatico allo stesso tempo. Si dirà che Ellery ha sempre girato largo, sprecando il vantaggio che aveva accumulato soprattutto dopo il primo San Martino. Si diranno molte cose ma, oltre ogni questione tecnica, la sorte non le ha mai voluto bene.

Massimo Biliorsi