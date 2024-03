Elisa Pianigiani referente della cute. Tessuti e cellule nella Banca regionale

La direttrice è la dottoressa Elisa Pianigiani, laureata con lode in Medicina e Chirurgia all’Università di Siena nel 1989, specializzata in Dermatologia e venereologia nel 1993. Nel 1999 è stata nominata dalla Regione Toscana referente del Centro conservazione cute della Banca regionale tessuti e cellule. Dal 2000 è dirigente medico presso l’Unità complessa Dermatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e, dal 2009, è responsabile del Centro conservazione cute, afferente all’Unità di Dermatologia.

Nominata ’Qualified person’ nel 2009 (in accordo alla direttiva 2001/83/EC) dall’Aifa, collabora con il Centro nazionale trapianti (CNT) dal 2004 come ispettrice per le banche tessuti e centri di procreazione assistita. E’ autrice di pubblicazioni nazionali e internazionali. Grazie ad una convenzione tra Aou Senese e CNT, collabora con il CNT alla realizzazione di progetti e di attività per il settore cellule e tessuti di valenza europea (GAPP-PRO, CD-P-TO) ed è technical expert per i tessuti al Consiglio d’Europa (EDQM). Collabora con il CNT come supporto alla rete nazionale dei trapianti nel compimento delle attività discendenti dalla partecipazione a gruppi di lavoro delle Competent authorities del settore tessuti e cellule.

E’ iscritta al General medical Council britannico dal 2010 e svolge attività clinica di dermatologia pediatrica per l’Uoc Dermatologia.