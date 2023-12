Elezioni per il Biennio 2024-25: tutti gli appuntamenti

· AQUILA

– La commissione elettorale per il rinnovo della carica di capitano per il biennio 202425 comunica che le elezioni si svolgeranno in data 16 e 17 dicembre, con i seguenti orari: sabato 16 dicembre, il seggio aprirà dalle 16,30 alle 24. Domenica 17 il seggio aprirà dalle 9,30 alle 14.

· BRUCO

– Domani pranzo di pesce con chef Arsura e la sua brigata. Menù; primo: spaghetti con moscardini, gamberetti e totani. Secondo: Merluzzo alla livornese con ceci. Dolce: Sorbetto al limone.

– Sabato 16 dicembre all’interno dei locali della società si svolgerà la consueta cena degli auguri di Natale. Sarà possibile prenotarsi, entro le 12 di giovedì 14 dicembre, salvo esaurimento posti, inviando mail all’indirizzo [email protected], in alternativa sarà possibile consegnare la prenotazione cartacea in società mercoledì 13 dicembre dalle ore 21,30 alle ore 23,00. La vendita delle tessere verrà effettuata nei locali della società venerdì 15 dicembre dalle 21,30 alle 23,30.

· GIRAFFA

– Domani ‘festa di Natale’ dei Gruppi Piccoli con le Consorelle dalle 10 alle 11,30 circa (spostamento in ‘corteo natalizio’ da Piazza della Posta a Piazza del Campo, foto e canti, colazione, addobbo albero nell’Entrone).

–Domani pranzo degli auguri del Gruppo Piccoli e dopo pranzo arrivo di Babbo Natale. Le prenotazioni per il pranzo dovranno essere fatte tramite app SdG. Per informazioni contattare Lucia Mangani tel. 34744 46328.

· LEOCORNO

– Oggi la società presenta ‘Serata Orange christmas: cena alle 20,45, discoteca e cinepanettonerie varie con Armos DJ. Guardaroba custodito.

– Sabato 16 dicembre cena degli auguri. La vendita delle tessere avverrà fino giovedì 14 dicembre presso l’edicola Panti; da lunedì 11 a giovedì 14 dicembre in Società dalle 21,30 alle 23,30. Si ricorda che: non sono valide le prenotazioni delle tessere. Coloro che vivono fuori provincia devono contattare direttamente Massimiliano Perugini (3479150371); al momento dell’acquisto è necessario specificare il nome del gruppopersona con cui si vuole andare a tavola, in caso contrario non può essere garantita la corretta disposizione dei posti; i termini per l’acquisto della tessera sono improrogabili. Per soci e famiglie.

· PANTERA

– Sabato 23 dicembre in società si terrà la tradizionale cena degli auguri. È obbligatorio l’acquisto della tessera (non si accettano prenotazioni) nelle seguenti modalità: mercoledì 13 dalle 17 alle 19 ai banchini di Santa Lucia in piazzetta del Coe, Venerdì 15 dalle 21,30 alle 23 in società, martedì 19 dalle 21,30 alle 23 in società. Per informazioni contattare Federica 34576687 92, Serena 3490867809.

· SELVA

– La Commissione elettorale comunica che le votazioni per l’elezione del Seggio direttivo e del Consiglio di società per il prossimo biennio si terranno presso la sede museale: sabato 16 dicembre dalle 16 alle 23 e domenica 17 dicembre, dalle 10 alle 18.

· TORRE

– Le elezioni per il consiglio direttivo della società e per gli altri organismi della contrada per il biennio 2024-25 e per il Capitano per il triennio 2024-26 si terranno in contrada oggi dalle 10 alle 23 e domani dalle 10 alle 14. Al termine delle operazioni di voto verrà effettuato immediatamente lo scrutinio e sarà data comunicazione del risultato.