Elezioni: il Pd sta valutando. Nessuna ufficializzazione sul candidato a sindaco

Una decisione non ancora formalizzata per il candidato sindaco del Pd di Poggibonsi per le amministrative di quest’anno. Dopo la fase delle consultazioni, sarà il momento della sintesi "che prima la segreteria e poi l’assemblea comunale dovranno discutere e concludere, come si conviene alle nostre regole democratiche, per la scelta della candidatura". Lo afferma Lore Lorenzi, segretaria locale del Pd. Indiscrezioni in merito alla "corsa" indicherebbero Susanna Cenni in vantaggio nei confronti di Susanna Salvadori. Ma il quadro non è da ritenere definitivo, ad ascoltare proprio le parole di Lore Lorenzi: "Il percorso che abbiamo promosso, articolato, partecipato e avulso da decisioni estemporanee o personalistiche, si pone l’obiettivo di costruire una risposta concreta". Lorenzi rivive allora così il cammino..."Abbiamo dato vita, dai primi mesi del 2023, ai laboratori tematici per rimettere a fuoco le principali attività e trasformazioni che hanno interessato e chepotrebbero riguardare la nostra città: la mobilità, l’ambiente, la cultura, il territorio, il fare impresa e il lavoro, incontrando moltissime persone, iscritte e non iscritte, per ragionare insieme sul presente e sul futuro di Poggibonsi, alla luce degli obiettivi di mandato". E successivamente? "Lo scorso autunno, dopo alcuni passaggi anche con le altre forze politiche del centrosinistra (fra le quali il Partito socialista, Italia Viva e Azione), abbiamo avviato le consultazioni allo scopo di esporre i contributi emersi dai laboratori e valutare insieme le priorità, sia in termini programmatici che di potenziali candidature per le amministrative". Con quali riscontri, a livello di partecipazione? "Molte le persone che hanno voluto esprimere la loro opinione e che hanno contribuito così a delineare le priorità. Il coinvolgimento della città per la costruzione del programma, continuerà nelle prossime settimane. In parallelo stiamo proseguendo il nostro dialogo aperto e costante con le altre rappresentanze del centrosinistra. Crediamo che sia necessario un viaggio congiunto nel quale tutti abbiano i propri spazi. E’ il momento di mettere al centro il senso di comunità – precisa in conclusione la segretaria del Partito Democratico, Lore Lorenzi – con la responsabilità che ci contraddistingue verso i cittadini e il fare politica".

Paolo Bartalini