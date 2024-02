"Elezioni e assemblee nelle Contrade senesi: tutte le date e gli appuntamenti"

· CIVETTA

– La Commissione elettorale preposta al rinnovo del Seggio, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Direttivo della Società per il biennio 2024/25 comunica che le elezioni si terranno nei locali della Contrada, sala ‘Sabatino Mori’ domani (10-13 e 16-22) e domenica 11 (10-13).

Potranno votare i contradaioli in regola con le quote di protettorato degli ultimi due anni e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni. La lista, per una preventiva visione, sarà esposta fino ad oggi dalle 18 alle 19,30 nei locali museali.

· LEOCORNO

– Sabato 17 pizza in società.

– Domenica 18 cena della domenica con partita.

– Sabato 24 cena della caccia.

– Domenica 25 cena della domenica con partita.

· ONDA

– Lunedì 12 febbraio alle 21,15 in prima e alle 21,30 assemblea generale per discutere il seguente ordine del giorno: Lettura e approvazione verbale seduta precedente, Comunicazioni del Capitano, comunicazioni dell’Onorando Priore, Nomina dei rappresentanti della Contrada negli Organismi intercontradaioli, nomina dei componenti dell’Agenzia multimediale e di quelli della redazione di Malborghetto, citazione, Varie ed eventuali.

– Martedì 13 febbraio nei locali della società si svolgerà una cena di pesce, in cucina Maurizio Brizzi, Alberto Quintetti In cucina Maurizio Brizzi, Marco Gozzi e Marco Dominici. È possibile prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Federico Brizzi.

– Mercoledì 21 febbraio cena alla Duprè con il Siena Fc. In cucina Piera. Prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Lorenzo Baragatti.

· PANTERA

– Domani cena di carnevale a tema cantanti, musica e San Remo! È gradito abbigliamento mascherato. Prenotazioni su PanterApp e nel cartello in Società, ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

– La società organizza il torneo di burraco ogni secondo giovedì del mese, quindi nei seguenti giorni: giovedì 14 marzo, giovedì 11 aprile e giovedì 9 maggio.

· TORRE

– Domani alle 11 alla fontanina il Circolo Culturale I Battilana organizza una visita guidata agli Orti del Verchione nella Nobile Contrada dell’Aquila con le fontane d’artista e la pista dei barberi realizzata da Francesco Carone. Per prenotazioni Luca Bonomi 3338468116.

· VALDIMONTONE

– Oggi alle 21,30 assemblea ordinaria della contrada. Ordine del giorno: Comunicazioni Onorando Priore, Nomina Commissione Festa Titolare anno 2024, Nomina Commissione Giornalino biennio 2024-2025, Nomina Commissione Multimediale e Sito Web biennio 2024-2025, Nomina Commissione Giovani biennio 2024-2025, Nomina Commissione Novizi biennio 2024-2025, Nomina Commissione Palchi anno 2024, Nomina Commissione Territorio biennio 2024-2025, Nomina Commissione Sottoscrizioni biennio 2024-2025, Nomina Commissione Solidarietà biennio 2024 -2025, Relazione Morale e Finanziaria Banchetto Annuale 2023, Accettazione donazione Domenichini Riccardo, Varie ed eventuali.