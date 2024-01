Elezioni e Appuntamenti di Gennaio per ONDA, SELVA, TARTUCA e TORRE

· ONDA

– Sabato 13 e domenica 14 gennaio elezioni per il rinnovo del Seggio direttivo e del Consiglio del Gruppo Giovani, per il biennio 2024-2025. Si vota sabato dalle 14 alle 23 e domenica 14 dalle 9 alle 18. Le liste di orientamento sono esposte in contrada e società.

– Mercoledì 17 gennaio torna il tradizionale appuntamento con la benedizione della stalla alle 19 circa e a seguire cena in società Giovanni Dupré. È possibile prenotarsi su OndAPP.

– Sabato 20 gennaio alle 15,30 visita guidata, con Leonardo Scelfo, alla mostra ‘Dario Neri / Mario Luzi. Il Paesaggio stato d’animo’, allestita a Siena nei Magazzini del Sale. Il ritrovo è alle 15,20 nel Cortile del Podestà e l’ingresso è gratuito. La visita è aperta ad un numero massimo di quindici partecipanti. È possibile prenotarsi su OndApp, mentre per qualsiasi ulteriore informazione contattare Massimo Pianigiani.

· SELVA

– Mercoledì 10 gennaio alle 21.30 assemblea generale nell’Oratorio di San Sebastiano.

– Venerdì 12 gennaio Aperò in Rummeria.

– Sabato 13 gennaio cena con l’alleata contrada della Chiocciola.

– Mercoledì 17 gennaio benedizione della Stalla alle 19, a seguire cena al tegamino.

– Venerdì 19 gennaio Aperò di San Sebastiano.

– Sabato 20 gennaio Messa di San Sebastiano alle 19 e a seguire cena dei Donatori.

– Venerdì 26 gennaio: Aperò/Apreski.

– Sabato 27 gennaio cena con l’alleata Contrada della Tartuca.

· TARTUCA

– Elezioni per il rinnovo del Seggio direttivo della contrada e del Consiglio direttivo della società per il biennio 2024-25. Le votazioni avranno luogo nel museo della contrada in via Tommaso Pendola 19 oggi dalle 10,30 alle 12,30.

· TORRE

– Oggi alle 10 Santa Messa nell’Oratorio della contrada in suffragio di tutte le contradaiole defunte. Alle 13 Pranzo della Befana in società organizzato dal Gruppo Donne.

– Martedì 9 alle 19,15 il Circolo Culturale I Battilana organizza una visita guidataalla Mostra ‘Siena Accesa di luci risplende’ nei locali museali. Alle 20,30 cenino in società.

– Mercoledì 17 alle 18 il gruppo Piccoli organizza la visita dedicata ai bambini alla Mostra ‘Siena accesa di luci risplende’. Alle 20,30 Cena della Stalla.

– Sabato 20 alle 20,30 cenino interamente organizzato e preparato dal Gruppo Giovani aperto a tutti.

– Martedì 23 alle 18 nella Sala delle Monture, il Circolo culturale I Battilana organizza il primo incontro della rassegna ‘Torraioli che … scrivono’ con la presentazione del libro ‘Sonetti Cartaginesi’ di Riccardo Benucci. Presenterà il volume il professor Alessandro Fo (Università di Siena) con letture di Ugo Micheli. Modera Luca Bonomi. Alle 20,30 cenino.

– Venerdì 26 alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Per appuntamento contattare Stefano Mancini 335 456835.

– Sabato 27 alle 10 il Circolo Culturale Battilana organizza una visita guidata alla Basilica dell’Osservanza. Al termine della visita pranzo organizzato dai Battilana nel refettorio del Convento.

Per prenotazioni Luca Bonomi 3338468116 entro giovedì 25 gennaio. Alle 18 Tombola in società dedicata al Gruppo Piccoli. A seguire pizza in società aperta a tutti. Dopo cena tombola aperta anche agli adulti con ricchi premi.