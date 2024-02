Elezioni, Azione va da sola. Italia viva divisa su Cenni. Centrodestra in stand by

Poggibonsi fa i conti con un quadro politico frastagliato. E all’insegna, per ora, di una limitata compattezza all’interno delle stesse formazioni. A meno di quattro mesi dal voto soltanto il Partito democratico ha espresso un proprio candidato, l’ex parlamentare Susanna Cenni, per la corsa alla successione di David Bussagli. Fino adesso nessuna ipotesi è emersa nel centrodestra, impegnato nel vagliare vari profili per la tornata amministrativa in attesa di sistemare a breve le proverbiali carte in tavola.

A muoversi è invece Azione (che ha il suo rappresentante locale in Riccardo Clemente) promuovendo però una "lista civica, indipendente, aperta e senza simboli di partito". Si indica una data, il 21 febbraio, per la presentazione del candidato a primo cittadino di questa realtà che si appresta a entrare formalmente nel clima della contesa elettorale a Poggibonsi. In tema di civismo, nei giorni scorsi l’iniziativa di Paolo Marrocchesi, presidente del Centro studi Giorgio La Pira di Poggibonsi e già esponente e consigliere comunale della Dc, che ha rivolto un appello "ai cittadini che guardano al cambiamento, ai partiti dell’area di centro, ai movimenti di opinione e a chi ha cuore la creazione di un’alternativa capace di andare oltre gli schemi destra-sinistra".

Dunque tra i destinatari dell’invito di Marrocchesi anche Azione e la stessa Italia Viva, in quanto partiti di centro. Ma ora Italia Viva sembra attraversare una fase delicata: se in ambito comunale l’assemblea degli iscritti ha dato mandato al presidente Riccardo Burresi di valutare le condizioni per un’intesa con il Pd, e quindi a sostegno della candidatura Cenni, non altrettanto si può dire per il livello provinciale del partito renziano. Che appare orientato in una direzione differente, appunto al centro, nella sua strategia mirata a creare una coalizione. E a sinistra del Pd, cosa accade? Rifondazione comunista è una forza attiva a Poggibonsi, come dimostrato dal nutrito calendario di approfondimenti di carattere politico e culturale e dall’annuale festa di Liberazione, capace in estate di accogliere tante persone fra gli stand di Montemorli. I militanti del Prc sono al lavoro da tempo nel circolo di via Trento. In agenda un ultimo, decisivo incontro, la prossima settimana, per la definizione di candidature, eventuali alleanze e simboli.

Paolo Bartalini