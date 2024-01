Elezioni amministrative. Slitta l’assemblea del Pd sul candidato a sindaco

E’ slittata al 29 gennaio l’assemblea del Pd di Poggibonsi da cui dovrebbe finalmente uscire il nome del candidato sindaco del centrosinistra alle amministrative di giugno. Avrebbe dovuto svolgersi ieri sera, ma a quanto pare in casa del Pd non è ancora stata trovata la quadra sul nome del candidato. Quasi sicuramente sarà la ex parlamentare Susanna Cenni ma, stando ad alcune indiscrezioni, su di lei ci sarebbero delle resistenze interne tra ai giovani del partito, che gradirebbero, come hanno più volte ribadito pubblicamente, una figura più vicina alla loro generazione. Il rinvio dell’assemblea conferma che nelle file del Partito Democratico al momento ci sono delle divisioni. Fino a un mese fa a contendersi la candidatura, appaiatissime, era, oltre alla Cenni, Susanna Salvadori, attuale assessore della Giunta Bussagli. Poi, nelle ultime settimane, l’ex onorevole ha messo la freccia e nel borsino ha sorpassato la compagna di partito. Come previsto dallo statuto, per essere eletti basterà l’80 per cento più uno dei partecipanti all’assemblea. Percentuale che al momento la ex parlamentare sembra in grado di raggiungere. In questa settimana che precede l’assemblea del partito, in cui si voterà per alzata di mano il nome del candidato, sarà un susseguirsi di riunioni e incontri per arrivare a una sintesi tra le due anime Dem. Poi, se tutto andrà come auspica la segretaria del Pd di Poggibonsi, potrà essere ufficializzato il nome dell’aspirante sindaco che proverà a succedere all’attuale primo cittadino, David Bussagli, ormai giunto al secondo mandato e quindi non ricandidabile. Questi sono giorni particolarmente importanti anche nel centrodestra cittadino. Anche in questo caso non è stato ancora scelto il candidato. Circola con sempre maggiore insistenza il nome dell’avvocato Manfredi Biotti, coordinatore di Fratelli d’Italia, una figura molto conosciuta in Valdelsa, ma non sono escluse sorprese. La sensazione, se non la certezza, è che quella tra centrosinistra e centrodestra sia una partita a scacchi in cui nessuno vuole far la prima mossa per non dare vantaggi all’avversario. Ma a breve succederà sicuramente qualcosa e sarà già campagna elettorale. Una campagna elettorale che si annuncia calda e assai combattuta.