Elezioni a San Gimignano. Il Pd candida Marrucci per il secondo mandato

Con un giudizio positivo sull’operato di sindaco e giunta nei primi cinque anni di mandato, il Pd delle torri porta alle urne senza battere ciglio la candidatura di Andrea Marrucci. La decisione è stata presa all’unanimità dall’assemblea comunale Pd, il massimo organo del partito del segretario Niccolò Guicciardini.

"Ringrazio Andrea per il lavoro in questi anni non facili e, come ha sottolineato l’assemblea, per aver guidato l’amministrazione e per essersi dimostrato disponibile verso i cittadini rappresentando San Gimignano nei vari contesti – ha commentato Guicciardini –. Il Partito democratico offre una riflessione sul futuro e si apre al confronto con tutte le realtà sangimignanesi nell’esclusivo interesse della città. Con l’obiettivo di ampliare il coinvolgimento e essere protagonisti del cambiamento".

"Ringrazio tutto il Pd per la fiducia che ripone in me e per la responsabilità che mi affida per la seconda volta – ha detto soddisfatto il sindaco Marrucci –. La scelta all’unanimità mi carica di maggiore responsabilità verso i sangimignanesi". E ancora: "Saranno loro a decidere mentre noi vogliamo mettere in campo il meglio per loro e per il futuro di San Gimignano. Posso garantire che lavoreremo al massimo per concludere al meglio i tanti progetti di questa legislatura e che siamo già in moto, con l’umiltà di chi ha rispetto della politica e delle istituzioni, per metterci ancora al servizio di San Gimignano con l’ascolto e il confronto con la cittadinanza, per costruire una visione del futuro e offrire un programma di cose da fare che sia all’altezza delle aspettative dei cittadini e delle cittadine".

Ha voluto esprimere il suo pensiero anche il capogruppo consiliare, già segretario Pd, Sergio Kuzmanovic: "Grazie ad Andrea per l’operato durante la legislatura che ha registrato momenti difficili, ma che ha saputo garantire la giusta autonomia e spazi di lavoro ai singoli assessori come ruolo di guida e di decisione. Colgo l’occasione – ha aggiunto – per ringraziare il gruppo consiliare dove non è mai mancato il sostegno al sindaco e alla giunta, un grazie alla mia vicecapogruppo in Consiglio comunale Valentina Tortelli che mi ha sempre sostenuto dandomi prezioso aiuto nelo rappresentare la propria frazione di Badia a Elmi".

Romano Francardelli