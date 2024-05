Elezioni a Monteriggioni: sfida a tre. Frattura sul candidato sindaco. Salta l’intesa dentro il centrodestra

La rottura del centrodestra a Monteriggioni in vista della elezioni amministrative ormai è realtà. Da una parte c’è la Lega, che ha deciso di sostenere come candidato sindaco Moreno Giardini. Dall’altra ci sono Forza Italia, Fratelli d’Italia e Udc, che ieri in una nota ufficiale hanno confermato il loro appoggio alla lista civica guidata da Raffaella Senesi per la carica di sindaco di Monteriggioni.

"Senesi ha dimostrato capacità impegno e fermezza nell’opposizione, ha amministrato efficacemente e con competenza durante il suo precedente mandato da sindaco e ha contribuito positivamente alla crescita di Monteriggioni – affermano i tre partiti –. Apprezziamo il suo programma e riteniamo che sia la figura adatta per guidare nuovamente il Comune e ripristinare la qualità della vita che merita".

Poi l’affondo nei confronti del Carroccio: "È chiaro che non può esservi alcuna convergenza tra noi e la lista appoggiata unicamente dalla Lega Salvini presente nella scheda elettorale di Monteriggioni, poiché in questi cinque anni il consigliere Giardini ha dimostrato chiaramente di non essere in sintonia con la linea del centrodestra, ma piuttosto con quella della maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco Andrea Frosini, non rispettando il mandato affidatogli dai suoi elettori, votando quasi tutte le delibere consiliari della maggioranza di centrosinistra, senza mai avanzare una critica o una proposta diversa, senza rappresentare la minoranza e senza mai essere riconoscibile come facente parte delle forze politiche che l’hanno portato in Consiglio comunale".

Forza Italia, FdI e Udc inoltre ribadiscono: "Per evitare qualsiasi ambiguità, che la lista della Lega Salvini a Monteriggioni non ha nessuna attinenza con gli altri partiti del centrodestra". Di qui la palese presa di distanze: "Invitiamo i nostri elettori di Monteriggioni a sostenere la Lista Civica di Raffaella Senesi", è l’appello finale.

Si conferma dunque una sfida a tre per la carica di sindaco: per il centrosinistra è in corsa il primo cittadino uscente Andrea Frosini, mentre il centrodestra vedrà l’uno contro l’altro (in quanto attingono allo stesso bacino elettorale) Raffaella Senesi e Moreno Giardini.

C.B.