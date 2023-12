Elezioni 2024: idea ‘civica’ a Colle. Campinoti e Salvadori in campo

Dalla piazza virtuale a quella reale il passo è breve e a quel punto anche provare a conquistare un municipio diventa possibile. Così, in uno scenario politico in pieno fermento come quello di Colle si fa largo un’idea nuova spuntata dai social. Che non è ancora lista e tantomeno è candidatura, ma che somiglia tanto a tutte e due. L’area politica di riferimento è quella del civismo ed a lanciare il ‘si potrebbe’ sono Alessandro Campinoti e Fulvio Salvadori, nomi e volti che a Colle non hanno bisogno di presentazioni e che più che di ‘novità’, preferiscono parlare di ‘esigenza’.

Perché ’esigenza’?

"Perché nello scenario politico cittadino che abbiamo di fronte, non sono pochi i colligiani che non si sentono rappresentati dai candidati a sindaco che sono scesi in campo finora",

Ancora, però, manca il candidato del centrodestra

"Sicuramente, però vogliamo manifestare le nostre profonde perplessità su quanto mostrato fino ad oggi da tutti gli schieramenti e soprattutto vogliamo apertamente e direttamente scongiurare qualsiasi possibilità di soggetto politico comunque legato ai partiti politici, che siano di destra o di sinistra"

Una lista civica pura, quindi, senza apparentamenti

"Se arriveremo a formulare una proposta politica, avrà Colle come soggetto, non come oggetto, al di sopra di tutti gli altri interessi. Indispensabile, quindi, sarà non allearsi con partiti che, come abbiamo visto negli ultimi decenni, hanno solo l’obiettivo di consolidare un potere in termini percentuali".

Da dove nasce l’idea?

"Dall’insoddisfazione che avvertiamo in tanti ambienti cittadini. Non è un’iniziativa personale. Si potrebbe dire che grazie anche ad un gruppo Facebook nato la scorsa primavera (Colle Libera - ndr) molte persone ci hanno scritto e ci hanno avvicinati manifestando proprio questa loro insoddisfazione per quanto al momento proposto in vista delle prossime elezioni amministrative. Persone che, bisogna sottolinearlo, appartengono ai più svariati mondi, da quello economico e produttivo a quello sociale fino a quello della politica... Si tratta di colligiani, nostri concittadini che sono in cerca di un’offerta diversa".

E ora?

"Ora verificheremo con molta cura la sussistenza delle condizioni per la costituzione di una lista civica"

Che si posizionerà...

"Anche il posizionamento rientrerà nelle valutazioni che stiamo facendo".

Alessandro Vannetti