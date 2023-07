Eletti presidenti e vice delle commissioni consiliari permanenti

Il Presidente del consiglio comunale Davide Ciacci ha comunicato i presidenti e i vicepresidenti eletti nelle Commissioni consiliari permanenti. La Commissione consiliare programmazione, bilancio e affari generali sarà presieduta dal consigliere di maggioranza Orazio Peluso (Lega), vicepresidente Alessandro Masi (Pd). Della Commissione cultura e scuola sarà presidente Maria Antonietta Campolo (Fratelli d’Italia); vicepresidente sarà Gabriella Piccinni (Pd). La Commissione servizi sanitari e sociali sarà presieduta da Francesca Cesareo (Lista Fabio), vicepresidente Fabio Pacciani (Per Siena). Per la Commissione assetto del territorio Francesca Borghi (Fratelli d’Italia) sarà presidente, Luca Micheli (Pd) vicepresidente. La Commissione sport sarà presieduta da Silvia Armini (Lista Fabio), per la minoranza il vicepresidente sarà Gianluca Marzucchi (Lista Montomoli).