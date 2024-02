Ei Caramella, un Palio non proprio straordinario

Riscopriamo il Palio dell’altro ieri, quello di inizio millennio 2000. Ei Caramella fu portata in piazza da Bruno Blanco ecco questa femmina baia che ha disputato una sola carriera, quella straordinaria del 9 settembre duemila, corsa per festeggiare l’arrivo del nuovo secolo. Classe 1995 per questa purosangue, va in sorte al Bruco che l’affida al Bufera, accoppiata non certo da sottovalutare. Così, dopo quattro prove di notte e già una tratta alle spalle, Ei Caramella si trova alla mossa dove è sorteggiata con il Bruco al secondo posto, posizione quindi non certo fra le più difficili. Giorgio Guglielmi da Vulci fa scattare il canape con la Civetta che parte di rincorsa con Zetsun e Bighino in un momento in cui il Bruco si trova leggermente indietro alle altre. Comunque Ei Caramella si trova tra le prime posizioni e cerca di girare bene al primo San Martino ma viene coinvolta in una rovinosa caduta e Bufera cosi vede terminare subito la sua corsa. Scossa non proseguirà e vedrà da lontano la corsa vincente, sempre primi, di Urban II e il Pesse per la Selva, che vanno a vincere il drappellone di Loris Cecchini. Ei Caramella lascia così la piazza.

Massimo Biliorsi